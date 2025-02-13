Evde bakım maaşı 2025 sorgulama: Şubat ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevrildi. Yeni yılda memur ve emekli maaşları, asgari ücret başta olmak üzere birçok ödemede artışa gidildi. Türkiye’de binlerce kişinin yararlandığı evde bakım maaşı da yeni yıl ile birlikte arttı. Evde bakım aylığı, geçtiğimiz yıl 9 bin 77 lira olurken bu yıl ise 10 bin 125 lira olarak hesaplara yatırılacak. Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler ise internet üzerinden hızlıca sorgulama yapabiliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? İşte, Evde bakım maaşı ödeme tarihine ilişkin gelişmeler…