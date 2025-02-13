Evde bakım maaşı 2025 sorgulama: Şubat ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevrildi. Yeni yılda memur ve emekli maaşları, asgari ücret başta olmak üzere birçok ödemede artışa gidildi. Türkiye’de binlerce kişinin yararlandığı evde bakım maaşı da yeni yıl ile birlikte arttı. Evde bakım aylığı, geçtiğimiz yıl 9 bin 77 lira olurken bu yıl ise 10 bin 125 lira olarak hesaplara yatırılacak. Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler ise internet üzerinden hızlıca sorgulama yapabiliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? İşte, Evde bakım maaşı ödeme tarihine ilişkin gelişmeler…

Evde bakım maaşı 2025 sorgulama: Şubat ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? - 1

Evde bakım maaşı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevrildi. Yeni yılda memur ve emekli maaşları, asgari ücret başta olmak üzere birçok ödemede artışa gidildi. Türkiye’de binlerce kişinin yararlandığı evde bakım maaşı da yeni yıl ile birlikte arttı. Evde bakım aylığı, geçtiğimiz yıl 9 bin 77 lira olurken bu yıl ise 10 bin 125 lira olarak hesaplara yatırılacak. Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler ise internet üzerinden hızlıca sorgulama yapabiliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? İşte, Evde bakım maaşı ödeme tarihine ilişkin gelişmeler…

TÜRKİYE HABERLERİ

Evde bakım maaşı 2025 sorgulama: Şubat ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? - 2

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları, hak sahiplerine her ay düzenli olarak yatırılıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  Şubat ayı ödemeleri henüz başlamadı. Evde bakım aylığı ödemeleri, her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor. Ödeme programı ise illere göre farklılık gösterebiliyor.

Evde bakım maaşı 2025 sorgulama: Şubat ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? - 3

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA YÖNTEMİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaba aktarılacak tutarlar, bankalara gitmeden kısaca internet üzerinden sorgulanabiliyor. E-Devlet’e T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapan kullanıcılar, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazarak sorgulama ekranına gidebilirler.

Evde bakım maaşı 2025 sorgulama: Şubat ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? - 4

ÖDEMELER YENİ YIL İLE BİRLİKTE ZAMLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yaşlılık maaşı, engelli aylıkları ve evde bakım maaşı, memur maaşı ödemeleri baz alınarak hesaplandığından yeni yıl ile birlikte artış gösterdi. Evde bakım maaşı 10 bin 125 lira olarak hesaplara aktarılacak.

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