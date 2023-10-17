Evde bakım maaşı alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? İşte 5.000 lira ikramiye ödemesinde son bilgiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışmaya fiilen devam eden emeklilerimizi bu ödemenin dışında bırakıyoruz." demişti. Bu açıklamanın ardından evde bakım maaşı olarak bilinen sosyal yardım ödemesinden yararlanan vatandaşların da konuya dair araştırmaları hız kazandı. Peki, evde bakım maaşı alanlara 5.000 lira verilecek mi?
Emeklilere, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye ödenecek. İkramiyenin bütçeye maliyeti 61 milyar lirayı geçecek ve ikramiyeler kasım ayının ortasına kadar hesaplara yatırılacak. İşte, evde bakım maaşı alanlara 29 Ekim ikramiyesi hakkında son bilgiler...