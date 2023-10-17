Evde bakım maaşı alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? İşte 5.000 lira ikramiye ödemesinde son bilgiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışmaya fiilen devam eden emeklilerimizi bu ödemenin dışında bırakıyoruz." demişti. Bu açıklamanın ardından evde bakım maaşı olarak bilinen sosyal yardım ödemesinden yararlanan vatandaşların da konuya dair araştırmaları hız kazandı. Peki, evde bakım maaşı alanlara 5.000 lira verilecek mi?

Evde bakım maaşı alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? İşte 5.000 lira ikramiye ödemesinde son bilgiler - 1

Emeklilere, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye ödenecek. İkramiyenin bütçeye maliyeti 61 milyar lirayı geçecek ve ikramiyeler kasım ayının ortasına kadar hesaplara yatırılacak. İşte, evde bakım maaşı alanlara 29 Ekim ikramiyesi hakkında son bilgiler...

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Evde bakım maaşı alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? İşte 5.000 lira ikramiye ödemesinde son bilgiler - 2

EVDE BAKIM MAAŞI ALANLAR İKRAMİYE ALACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekli olup hem çalışanlar bu düzenlemenin dışında kalacağını duyurdu.

Öte yandan evde bakım maaşı ödemesi alan vatandaşların, ikramiye kapsamında olduğuna dair bir bilgi yok.

Evde bakım maaşı alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? İşte 5.000 lira ikramiye ödemesinde son bilgiler - 3

5.000 LİRA EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kasım ayının ortasında emeklilerin hesaplarına ikramiyeleri yatırılması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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