Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Haziran evde bakım aylığı erken ödenir mi?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ay hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor. Ödemeler, engelli bireylere bakmakla yükümlü olanlara sağlanıyor. 10.125,55 TL evde bakım aylığı alanlar, Kurban Bayramı dolayısıyla ödeme tarihini sorguluyor. Ödemeler, geçtiğimiz sene bayramdan önce hesaplara geçmişti. 6 Haziran'da başlayacak olan bayram nedeniyle '' Evde bakım maaşı erken yatacak mı, bayramdan önce ödenir mi?'' soruları yöneltiliyor.

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Haziran evde bakım aylığı erken ödenir mi? - 1

''Ağır engelli'' olan vatandaşlara bakmakla yükümlü olanların tahsil edebildiği evde bakım maaşı her ayın 15'i ila 31'i arasında ödeniyor. Ancak bayram gibi önemli tarihlerde ödeme takvimi öne çekilebiliyor. Evde bakım maaşı alanlar ''Evde bakım maaşı Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı?'' merak ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Haziran evde bakım aylığı erken ödenir mi? - 2

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine sağlanan evde bakım maaşları normal zamanda her ay 15 ile 31'i gibi ödeniyor. Ancak bayramdan ötürü ödemelerin erken yapılması bekleniyor. Konuya dair henüz Bakanlıktan bir açıklama gelmedi.

Ancak geçtiğimiz sene evde bakım maaşları erken hesaplarda yerini almıştı.

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Haziran evde bakım aylığı erken ödenir mi? - 3

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi, e-Devlet'ten ''Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama'' sekmesinden yapılabiliyor.

Bir diğer yöntem de SMS ile sorgulama. Ziraat Bankası'ndan ödeme alanlar mesaj bölümüne ''BAKIYE'' yazıp 4747'ye SMS atarak durum sorgulayabilir.

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Haziran evde bakım aylığı erken ödenir mi? - 4

EVDE BAKIM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI

Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda “Ağır Engelli” olduğunu bildiren belgeye sahip olunmalı.

Hane içi gelirinin kişi başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3’ünden az olması gerekir.

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