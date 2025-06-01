Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Haziran evde bakım aylığı erken ödenir mi?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ay hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor. Ödemeler, engelli bireylere bakmakla yükümlü olanlara sağlanıyor. 10.125,55 TL evde bakım aylığı alanlar, Kurban Bayramı dolayısıyla ödeme tarihini sorguluyor. Ödemeler, geçtiğimiz sene bayramdan önce hesaplara geçmişti. 6 Haziran'da başlayacak olan bayram nedeniyle '' Evde bakım maaşı erken yatacak mı, bayramdan önce ödenir mi?'' soruları yöneltiliyor.
''Ağır engelli'' olan vatandaşlara bakmakla yükümlü olanların tahsil edebildiği evde bakım maaşı her ayın 15'i ila 31'i arasında ödeniyor. Ancak bayram gibi önemli tarihlerde ödeme takvimi öne çekilebiliyor. Evde bakım maaşı alanlar ''Evde bakım maaşı Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı?'' merak ediyor.