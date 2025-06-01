Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Haziran evde bakım aylığı erken ödenir mi?

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine sağlanan evde bakım maaşları normal zamanda her ay 15 ile 31'i gibi ödeniyor. Ancak bayramdan ötürü ödemelerin erken yapılması bekleniyor. Konuya dair henüz Bakanlıktan bir açıklama gelmedi.



Ancak geçtiğimiz sene evde bakım maaşları erken hesaplarda yerini almıştı.