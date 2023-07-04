Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zamlı evde bakım maaşı ücreti merak konusu oldu

Asgari ücrete temmuz ara zammı yapılmasının ardından evde bakım maaşı ödemelerine zam gelip gelmediği de gündem oldu. Bu imkandan yararlanan binlerce vatandaş, güncel zamlı rakamların ne kadar olacağı konusunda bilgi öğrenmek istiyor. İşte, 2023 Temmuz evde bakım maaşı zammında son durum...