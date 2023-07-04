Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zamlı evde bakım maaşı ücreti merak konusu oldu
Asgari ücrete gelen ara zammın ardından evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili ayrıntılar ilgili kişilerin gündemine geldi. Zam sonrasında 65 yaş aylığı, engelli aylığı gibi birçok ödemeye zam gelmesinin ardından, evde bakım maaşlarına zam gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Asgari ücrete temmuz ara zammı yapılmasının ardından evde bakım maaşı ödemelerine zam gelip gelmediği de gündem oldu. Bu imkandan yararlanan binlerce vatandaş, güncel zamlı rakamların ne kadar olacağı konusunda bilgi öğrenmek istiyor. İşte, 2023 Temmuz evde bakım maaşı zammında son durum...