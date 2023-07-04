Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zamlı evde bakım maaşı ücreti merak konusu oldu

Asgari ücrete gelen ara zammın ardından evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili ayrıntılar ilgili kişilerin gündemine geldi. Zam sonrasında 65 yaş aylığı, engelli aylığı gibi birçok ödemeye zam gelmesinin ardından, evde bakım maaşlarına zam gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zamlı evde bakım maaşı ücreti merak konusu oldu - 1

Asgari ücrete temmuz ara zammı yapılmasının ardından evde bakım maaşı ödemelerine zam gelip gelmediği de gündem oldu. Bu imkandan yararlanan binlerce vatandaş, güncel zamlı rakamların ne kadar olacağı konusunda bilgi öğrenmek istiyor. İşte, 2023 Temmuz evde bakım maaşı zammında son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zamlı evde bakım maaşı ücreti merak konusu oldu - 2

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?


Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak. Dolayısıyla asgari ücret zammı sonrası evde bakım maaşı ücreti değişmedi.

Memur zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak. Memur zammına bağlı olarak zamlanan evde bakım aylığı yeni tutarı da Temmuz aynda belli olacak.

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zamlı evde bakım maaşı ücreti merak konusu oldu - 3

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?


Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor


Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zamlı evde bakım maaşı ücreti merak konusu oldu - 4

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA


e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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