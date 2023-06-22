Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz evde bakım ücreti

Yeni asgari ücret 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanı sıra yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından pek çok şeyin ödemesini de etkiledi. Öte yandan evde bakım maaşının güncel durumu da bekleniyor. İşte, 2023 Temmuz evde bakım ücreti...