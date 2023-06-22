Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz evde bakım ücreti
Temmuz asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri ve asgari ücretlinin rapor ücretinin de aralarında olduğu birçok kalem 1 Temmuz itibarıyla değişecek. Değişen ücretler arasında evde bakım maaşının olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Yeni asgari ücret 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanı sıra yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından pek çok şeyin ödemesini de etkiledi. Öte yandan evde bakım maaşının güncel durumu da bekleniyor. İşte, 2023 Temmuz evde bakım ücreti...