Evde bakım maaşı ödemesi sorgulama: Haziran evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatar?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Haziran ayı evde bakım parası ödemesi henüz yapılması. Ödemeler her ayın 15'i ile 31'i arasında gerçekleştiriliyor. Buna göre 16-27 Haziran günleri arasında paraların hesaplara geçeceği tahmin ediliyor.