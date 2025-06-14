Evde bakım maaşı ödemesi sorgulama: Haziran evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatar?

Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli vatandaşların bakımını üstlenen ailelere, desteklemek amacıyla her ay ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlüklerine, sosyal hizmetler merkezlerine başvuruda bulunarak ödemeden faydalanılır. Evde bakım maaşı sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki, Haziran evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı ödemesi sorgulama: Haziran evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatar? - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım yardımı, ocak ayı ile beraber 10.125 TL olmuştu. Ödemeler yardıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı bireylerin bakımını üstlenenlere sunuluyor. Evde bakım maaşı ne zaman yatıyor? Haziran evde bakım parası sorgulama...

TÜRKİYE HABERLERİ

Evde bakım maaşı ödemesi sorgulama: Haziran evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatar? - 2

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Haziran ayı evde bakım parası ödemesi henüz yapılması. Ödemeler her ayın 15'i ile 31'i arasında gerçekleştiriliyor. Buna göre 16-27 Haziran günleri arasında paraların hesaplara geçeceği tahmin ediliyor.

Evde bakım maaşı ödemesi sorgulama: Haziran evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatar? - 3

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulamak mümkün. Buna göre e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra ''Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sorgusu ardından çıkan ekrandan sorgulama yapılabilir.

Ayrıca SMS ile sorgulama da; mesaj bölümüne BAKIYE yazıp 4747'ye SMS göndererek ödeme yapılıp yapılmadığı öğrenilebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ödemesi sorgulama: Haziran evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatar? - 4
DAHA FAZLA GÖSTER