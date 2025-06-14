Evde bakım maaşı ödemesi sorgulama: Haziran evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatar?
Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli vatandaşların bakımını üstlenen ailelere, desteklemek amacıyla her ay ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlüklerine, sosyal hizmetler merkezlerine başvuruda bulunarak ödemeden faydalanılır. Evde bakım maaşı sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki, Haziran evde bakım parası yattı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım yardımı, ocak ayı ile beraber 10.125 TL olmuştu. Ödemeler yardıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı bireylerin bakımını üstlenenlere sunuluyor. Evde bakım maaşı ne zaman yatıyor? Haziran evde bakım parası sorgulama...