Evde Bakım Maaşı Yatan İller Sorgulama Nisan: Evde Bakım Aylığı ne zaman yatar, ne kadar?

Evde bakım maaşı ödemeleri aylık olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Engelli ve bakıma ihtiyaç duyan bireylere yönelik ödenen evde bakım paraları kişi başı gelir tutarına göre ödenir. Gözler Nisan ayı evde bakım maaşı ödeme takviminde. Evde bakım parası ne zaman yatacak?

Evde Bakım Maaşı Yatan İller Sorgulama Nisan: Evde Bakım Aylığı ne zaman yatar, ne kadar? - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım aylığı, engelli bireylerin bakımını kolaylaştırmak ve desteklemek adına ödeniyor. 2025 yılı başında evde bakım parasında artış yaşanmıştı. Peki, evde bakım parası ne kadar oldu? İşte, ödeme tarihleri...

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Evde Bakım Maaşı Yatan İller Sorgulama Nisan: Evde Bakım Aylığı ne zaman yatar, ne kadar? - 2

EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATAR?

Bakanlıkça hesaplara yatırılan evde bakım maaşları her ayın 15 ve 31'i arasında ödeniyor. Ödeme tarihleri ilden ile farklılık gösteriyor.

Evde Bakım Maaşı Yatan İller Sorgulama Nisan: Evde Bakım Aylığı ne zaman yatar, ne kadar? - 3

EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?

Söz konusu ödemeler, 2025 Ocak zammı ile yüzde 11,54 oranında artış yaşadı. Buna göre evde bakım maaşı, 7 bin 609 TL'den 10.125,55 TL'ye yükseldi.

Evde Bakım Maaşı Yatan İller Sorgulama Nisan: Evde Bakım Aylığı ne zaman yatar, ne kadar? - 4

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Ödemelerin sorgulaması ise e-Devlet'e şifre ve T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak ''Engelli Ecvde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama'' sekmesinden sorgulanıyor.

Diğer yandan SMS ile de sorgulama yapılabiliyor. Ziraat Bankası'ndan ödeme alanlar mesaj bölümüne ''BAKIYE'' yazıp 4747'ye SMS atarak durum sorgulayabilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

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