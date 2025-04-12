Evde Bakım Maaşı Yatan İller Sorgulama Nisan: Evde Bakım Aylığı ne zaman yatar, ne kadar?
Evde bakım maaşı ödemeleri aylık olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Engelli ve bakıma ihtiyaç duyan bireylere yönelik ödenen evde bakım paraları kişi başı gelir tutarına göre ödenir. Gözler Nisan ayı evde bakım maaşı ödeme takviminde. Evde bakım parası ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım aylığı, engelli bireylerin bakımını kolaylaştırmak ve desteklemek adına ödeniyor. 2025 yılı başında evde bakım parasında artış yaşanmıştı. Peki, evde bakım parası ne kadar oldu? İşte, ödeme tarihleri...