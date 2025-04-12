Evde Bakım Maaşı Yatan İller Sorgulama Nisan: Evde Bakım Aylığı ne zaman yatar, ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım aylığı, engelli bireylerin bakımını kolaylaştırmak ve desteklemek adına ödeniyor. 2025 yılı başında evde bakım parasında artış yaşanmıştı. Peki, evde bakım parası ne kadar oldu? İşte, ödeme tarihleri...