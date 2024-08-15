Evde Bakım Yardımı yattı mı, ödendi mi? Ağustos evde bakım yardımı ödemesi

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımının aylık ödemelerinin temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda yardımdan yararlanan 555 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 4,9 milyar lira ödeme yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."