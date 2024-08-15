Evde Bakım Yardımı yattı mı, ödendi mi? Ağustos evde bakım yardımı ödemesi
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımının 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını belirtti.