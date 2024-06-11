Evde çalınır diye yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti
Bursa'da bir kişi, evde çalınır korkusuyla 170 bin lirasını çantaya koyup yanına alarak dışarıya çıktı. Çantayı bankta unutan kadının parası sarı poşet ayrıntısıyla bulundu. Çantayı sarı poşetin içerisinde boş bulan polis, kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı. Ev hapsi şartıyla serbest bırakılan zanlı, "Paranın bir kısmını dövize yatırdım, altın kolye aldım." dedi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde birikimi olan 170 bin lirayı çalınır endişesiyle evinde bırakmayıp, yanında taşıyan Suriye uyruklu Meryem H. (37), 2 Haziran'da Cazibe Merkezi'ne gitti.