Evde çalınır diye yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti

ÇANTAYI ALAN SARI POŞET AYRINTISINDAN YAKALANDI

Polis ekipleri, çantayı olay yerinin yakınında sarı poşet içinde, içi boş şekilde buldu. Sarı poşet ile Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ne gelenleri araştıran polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Ghalia J.'nin (41) sarı poşet ile gelip, yanında poşet olmadan ayrıldığını tespit etti.