Evde çalınır diye yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti

Bursa'da bir kişi, evde çalınır korkusuyla 170 bin lirasını çantaya koyup yanına alarak dışarıya çıktı. Çantayı bankta unutan kadının parası sarı poşet ayrıntısıyla bulundu. Çantayı sarı poşetin içerisinde boş bulan polis, kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı. Ev hapsi şartıyla serbest bırakılan zanlı, "Paranın bir kısmını dövize yatırdım, altın kolye aldım." dedi.

Evde çalınır diye yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti - 1

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde birikimi olan 170 bin lirayı çalınır endişesiyle evinde bırakmayıp, yanında taşıyan Suriye uyruklu Meryem H. (37), 2 Haziran'da Cazibe Merkezi'ne gitti.

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Evde çalınır diye yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti - 2

Burada bir süre bankta oturan Meryem H., çantasını unutarak ayrıldı. Çantasının yanında olmadığını anlayınca koşarak oturduğu yere giden Suriye uyruklu kadın, çantayı bulamayınca polise haber verdi.

Evde çalınır diye yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti - 3

ÇANTAYI ALAN SARI POŞET AYRINTISINDAN YAKALANDI

Polis ekipleri, çantayı olay yerinin yakınında sarı poşet içinde, içi boş şekilde buldu. Sarı poşet ile Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ne gelenleri araştıran polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Ghalia J.'nin (41) sarı poşet ile gelip, yanında poşet olmadan ayrıldığını tespit etti.

Evde çalınır diye yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti - 4

"PARANIN BİR KISMINI DÖVİZE YATIRDIM, ALTIN KOLYE ALDIM"

Polis, kimliğini tespit ettikleri kadın şüpheliyi yakaladı. Sorgulamasında suçunu kabul eden Ghalia J., "Çantadan aldığım paranın bir kısmını dövize yatırdım. Ayrıca altın kolye aldım." dedi.

Evde çalınır diye yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti - 5

Polisteki işlemlerinin ardından "hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, ev hapsi koşuluyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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