Evde uçuş keyfi

Haberler - İHA 29.11.2021 - 11:31
Trabzonlu Alihan Kolaylı, çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak uçma hayalini uçağın kokpitinin birebir aynısını 2 katlı evinin bodrumunda yaparak gerçekleştirdi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Darıca mahallesinde yaşayan 31 yaşındaki Alihan Kolaylı, bugünlerde çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Aynı zamanda müzisyen olan Alihan, kendi imkanları ile 2 katlı evlerinin bodrum katında Boeing 737-800 kokpiti yaptı.
Havacılık sevgisini hayata geçiren Alihan, yaptığı kokpit ve simülatör ile sanal uçuş keyfi yaşarken, kokpiti görmeye gelen pilotlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
10 yıl önce başladığı serüvenin güzel devam ettiğini belirten Alihan Kolaylı, “Hobi olarak internet üzerinde Flight Simulator'u görmemle başladı. Bu sevgi bende bağımlılık yaptı. 10 yıl önce yine evimin bodrumunda oluşturduğum sistemi daha da geliştirdik. Sürece arkadaşımla devam ettik. Sonrasında portatifi inşa ettik. 10 yıl önceki simülatörle bunun arasında fark var. Artık bu simülatörü ticari olarak düşünüyoruz. Uçağın aynısı sadece hareket sistemi yok” dedi.
Simülatördeki parçaları arkadaşıyla imal ettiğini söyleyen Kolaylı, “Sistemi daha da geliştirmek istiyoruz. Bir platformumuz var. Birçok insan bizi takip ediyor. Sanal havacılık artık çok gelişen bir hobi. 2010'dan bu zamana sanal havacılık çok gelişti. Bunda sanal hava yollarının büyük katkısı var. Bu platformdaki insanlara parçalar üretmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Pilotların simülatörü incelemeye geldiğini belirten Kolaylı, “Havacılık çok güzel. Bunda geri kalmamamız lazım. Öncü olmalıyız. Simülatör için arkadaşım Atakan ile yurtdışına gittik. Bilgi neredeyse gidelim onu alıp geliştirelim dedik. Şu an gerçek pilotlarla simülatörü test ediyoruz. Onların geri bildirimlerine göre değiştiriyoruz. Bizi gelip ziyaret edebilirler” şeklinde konuştu.
Boeing 737-800 kokpitinin ne kadara mal olduğunu hesaplamadıklarını vurgulayan Kolaylı, “Home Cockpit Solutions olarak bizi takip edebilirler. Yaptığımız parçaları orada gösteriyoruz. Maddi olarak bize ne kadar mal olduğunu bilmiyoruz. Sürekli harcıyoruz. Parçaları kendi imkanlarımızla yaptığımız için maliyeti altta tutarak gelişmiş bir kokpit yapmaya çalıştık” dedi.