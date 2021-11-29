Evde uçuş keyfi

"SİMÜLATÖRDEKİ PARÇALARI KENDİMİZ İMAL ETTİK"

Simülatördeki parçaları arkadaşıyla imal ettiğini söyleyen Kolaylı, “Sistemi daha da geliştirmek istiyoruz. Bir platformumuz var. Birçok insan bizi takip ediyor. Sanal havacılık artık çok gelişen bir hobi. 2010'dan bu zamana sanal havacılık çok gelişti. Bunda sanal hava yollarının büyük katkısı var. Bu platformdaki insanlara parçalar üretmeye çalışıyoruz” diye konuştu.