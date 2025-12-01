Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı
01.12.2025 10:13
DHA
İstanbul Sarıyer'de bir kişi, kumar borcu için eşinin altınlarını çalıp bozdurdu. Şüpheli, berberde tıraş olurken yakalandı.
Yeniköy Mahallesi’nde evindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark eden Ezgi Ö., durumu polis ekiplerine bildirdi.
Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesinde ziynet eşyalarının, 5 Kasım Çarşamba günü Ferahevler Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda Ezgi Ö.’nün eşi Mert Ö. tarafından bozdurulduğu tespit edildi.
ALTINLARI KUMAR BORCU İÇİN ALIP SATMIŞ
Bunun üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mert Ö.’yü Yeniköy Mahallesi’ndeki bir erkek kuaföründe tıraş olduğu sırada yakaladı.
Gözaltına alınan Mert Ö., emniyete götürüldü.
Şüpheli, eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu nedeniyle aldığını söyledi.
Hakkında "Evden hırsızlık" suçundan adli işlem yapılan Mert Ö., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Şüphelinin kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.