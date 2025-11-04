Evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyor: Gittikleri her yer yanıyor
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 8 kişilik ailenin evi, bilinmeyen nedenlerle alev alıyor. Sığındıkları komşularının da evi yanan aile, bir süredir dışarıda yaşıyor.
Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki bir evde nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar çıkıyor. Gün içerisinde defalarca evindeki eşyaları tutuşan 8 kişilik aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Dışarı çıkarttıkları eşyaları da aniden tutuşan aile, komşularına sığındı.
Gece yatmak için gittikleri evde de yangınların başlaması üzerine dışarıda yaşamaya başlayan aile, yetkililerden yardım istedi.