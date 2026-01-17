Evden 168 ton çöp çıktı
17.01.2026 02:53
Tarsus'ta Şehit Kerim Mahallesi sakinlerinin kötü koku şikayeti üzerine harekete geçen belediye ekipleri, bir evden 168 ton çöp çıkardı.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Şehit Kerim Mahallesi sakinleri, müstakil evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle belediyeye başvurdu.
Çalışma başlatan zabıta ve temizlik ekipleri, evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.
Belediye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla evden toplanan 168 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı.