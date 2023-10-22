Evden çıkarmak istediği kiracısına kabus yaşatıyor

"CAMLARI KIRIP GİTTİ"

Ev sahibinin kapısını tekmelediğini söyleyen Bulut, "İlk gelip kapımı tekmeledi sonra su sayacını söktü. En son dün oğlumu okula götürdüğüm saatte eve gelip camları kırıp gitmiş. Hazirandan bu yana birçok kez şikayetçi oldum. Tahliye etmek için dava açtı. Dün uzlaştırmanın da son günüydü ve uzlaşmak istemediğini söyledi. Okuldan gelince camların kırık olduğunu gördüm. Komşulara sordum ve ev sahibinin bir çubuğun ucuna bağladığı metal ile camları kırdığını söylediler." diye konuştu.