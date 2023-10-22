Evden çıkarmak istediği kiracısına kabus yaşatıyor
Antalya'da engelli oğlu Taha Erbey Bulut ile yaşayan Gülsen Bulut kira artışında anlaşamadığı gerekçesiyle tahliyesini isteyen ev sahibi E.D.'den, bir süre önce su sayacını söktüğü, önceki gün de sopayla camlarını kırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde engelli oğlu Taha Erbey Bulut (12) ile yaşayan Gülsen Bulut, bir süre önce ev sahibi E.D. ile kira artışı nedeniyle anlaşmazlık yaşamaya başladı.
Ev sahibi, geçen sene 850 lira olan kirayı 1500 liraya yükseltti. Taha Erbey'e bakmak zorunda olduğu için çalışamayan, oğlu üzerinden aldığı engelli maaşıyla geçinen Bulut, haziran ayına kadar kirayı 5 bin, sonrasında 10 bin liraya yükseltmek isteyen ev sahibine olumsuz yanıt verdi.