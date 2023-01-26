Evden kaçan 15 yaşındaki kız yangında öldü: Anneanneden kapı üstüne kilitlendi iddiası

'ÜVEY BABA TARAFINDAN İSTENMEMİŞ ARKADAŞINA SIĞINMIŞ'

Anneanne Mine Arslanoğlu, yangın çıktıktan sonra torununun üzerine kapıların kapatıldığını iddia ederek, "Doğduğundan beri bu çocukları ben büyüttüm, 2 ay önce annesine gönderdim. Evde üvey baba tarafından istenmemiş, arkadaşına sığınmış. Evin içerisinde erkek arkadaşının ablasının üç tane de çocuğu varmış. Evde bir yangın çıkıyor herkes kurtulurken benim kızım oradan ölü çıkıyor. Beş kişi oradan sağ çıkarken benim kızım neden çıkamadı oradan? Benim kızım kapıya kucağında çocukla neden balkona çıktı? Benim çocuğumun üstünden kapı kilitlendi ve çocuğum balkonda aldı soluğu. 26 gün yoğun bakımda kaldı, 10 önce beyin ölümü gerçekleşti. Dün ise kalbi durdu ve vefat etti." dedi.