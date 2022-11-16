Eve gece yarısı davetsiz misafir

Bursa'da gece saatlerinde bir eve maymun girdi. Makak türü maymun, belediyenin veteriner işlerine bağlı ekiplerce yakalandı.

Eve gece yarısı davetsiz misafir - 1

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir eve giren maymun yakalandı.

Eve gece yarısı davetsiz misafir - 2

Güzelyalı Mahallesi'ndeki evin sakinlerinin, gece yarısı içeriye balkondan maymunun girdiğini ihbar etmesi üzerine görevliler harekete geçti.

Eve gece yarısı davetsiz misafir - 3

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi Veteriner İşlerine bağlı koruma-kurtarma ekipleri, makak türü dişi maymun yavrusunu fileyle yakaladı.

Eve gece yarısı davetsiz misafir - 4

Veteriner hekim tarafından ilk muayenesi yapılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir travmanın olmadığı tespit edildi.

Eve gece yarısı davetsiz misafir - 5

Koruma altına alınan maymun, Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Eve gece yarısı davetsiz misafir - 6
Eve gece yarısı davetsiz misafir - 7

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER