Eve gelmek istemeyen felçli babasını yumrukladı!
Bahçelievler'de iddiaya göre eşiyle kavga ettikten sonra evden ayrılan ve yaklaşık bir haftadır sokakta yaşayan 57 yaşındaki felçli Zeyni Başaran, kendisini eve götürmek isteyen oğlu Ferhat Başaran tarafından dövüldü. Baba Zeyni Başaran eve gitmek istemediğini belirterek, oğlunun kendisine şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Oğlunun babasına yumruk attığı anları ise cep telefonu kamerasına takıldı.
Olay, dün saat 04.30 sıralarında Zafer Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde yaşandı.
İddiaya göre 57 yaşındaki Zeyni Başaran, yaklaşık bir hafta önce eşiyle kavga ettikten sonra evden ayrılarak sokakta yaşamaya başladı.
Geceleri bir otobüs durağında uyuyan Başaran'ın sokakta kalmasından ve arkadaşlarının babasını o şekilde görmesinden rahatsız olan Ferhat Başaran, konuşmak üzere babasının yanına gitti.