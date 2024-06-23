Eve gelmek istemeyen felçli babasını yumrukladı!

"O BASTONU ELİNDEN ALDI, KAFASINA, BELİNE VURDU"

Olayı gören Ebru Gezer, “Sesler duyduk ve direk balkona çıktık. Baktık ki, genç bir çocuk yaşlı ve engelli birini dövüyordu. Çevredeki kişiler de tepki gösteriyordu ama şüpheli kişi, adamı defalarca yumrukladı, darbetti. Biz polis ekiplerini aradık hemen. Kadın olarak gidip müdahale edemezdik çünkü çok saldırgandı. Bayram öncesinden beri orada yatıp kalkıyordu. Yardım etmeye de gittik ama pek konuşmadı. 'Beni arkadaşlarıma rezil ediyorsun, beni arkadaşlarım arıyor, Babamın orada burada kaldığını söylüyorlar' diye söylemlerde bulundu. Adamın elinde bir baston vardı, zaten engelli bir birey. O bastonu elinden aldı, kafasına beline vurdu. Daha sonra yumruklar atarak, çok acımasızca dövüyordu" şeklinde konuştu.