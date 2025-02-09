Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor”

Orta Çağ’dan kalma bir Balkan geleneği olan Bocuk, dün gece kutlandı. Bocuk Gecesi için Edirne’ye gelen birçok kişi, beyaz çarşaflar giyip, yüzlerini boyadı. Sokaklarda dolaşanlar, pencerelere vurarak ev sahiplerini korkuttu. Bocuk Gecesi’nde bocuk karısı, bocuk anası ve bocuk dedesi adı verilen cadıların dolaştığına inanılıyor. Bocuk diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiğine, Bocuk karısının kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 1

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca beldesinde bir Balkan geleneği olan Bocuk düzenlenen etkinlikle kutlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 2

Orta Çağ’dan kalma gelenek olduğu bilinen Bocuk kutlaması için çevre illerden ilçelerden çok sayıda kişi akşam saatlerinde Çamlıca beldesine geldi.

Meydanda etkinlik için düzenlenen alanda katılımcılar yüzlerine korku uyandıracak makyaj yaptırdı.
Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 3

Beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, sokaklara çıktı. Beldede dolaşan gençler pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu.

Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 4

Ev sahipleri de gençlere kabak tatlısı ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Etkinlikte sahne gösterileri ve konserler de gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Sevinç Keçeci, Çanakkale’den geldiklerini ve çok eğlendiklerini söyledi.

Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 5

“KABAK TATLISI VERMEYNE HERKESİ KORKUTACAĞIZ”

Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 6

Bugün herkesi korkutacaklarını anlatan Keçeci, “Bu gece kapıları çalarak kabak tatlısı yemeyen herkesi korkutacağız.” dedi.

Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 7

Şanay Irmak ise arkadaşlarıyla çok eğlenceli bir etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi.

Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 8

Bugünün korku gecesi olduğunu anlatan Irmak, taktığı maske ve kostümüyle evlerin kapısını çalarak insanları korkutacaklarını belirtti.

Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 9

KIŞIN EN SOĞUK GECESİ

Kışın en soğuk gecesinde kutlanan Bocuk Gecesi’nde her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor.

Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 10

Aile halkı, komşuları ve akrabalarının katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını “Bocuk geliyor.” diyerek korkutuyor.

Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 11

Bocuk diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiğine, Bocuk karısının kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 12

Bocuk Gecesi’nin, kış mevsimindeki en soğuk gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 13
Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 14
Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 15
Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 16
Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 17
Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 18
Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 19
Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 20
Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 21
Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor” - 22
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