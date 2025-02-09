Ev ev dolaşıp, kabak tatlısı aradılar! Balkanların yüzlerce yıllık geleneği: “Bocuk geliyor”
Orta Çağ’dan kalma bir Balkan geleneği olan Bocuk, dün gece kutlandı. Bocuk Gecesi için Edirne’ye gelen birçok kişi, beyaz çarşaflar giyip, yüzlerini boyadı. Sokaklarda dolaşanlar, pencerelere vurarak ev sahiplerini korkuttu. Bocuk Gecesi’nde bocuk karısı, bocuk anası ve bocuk dedesi adı verilen cadıların dolaştığına inanılıyor. Bocuk diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiğine, Bocuk karısının kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca beldesinde bir Balkan geleneği olan Bocuk düzenlenen etkinlikle kutlandı.