Evi ateşe verip kendisini balkona kitledi: Özel Harekat polisleri sevk edildi

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir şüpheli, evi ateşe vererek kendisini balkona kilitledi. 5 saat boyunca ekiplere ekiplerin vazgeçirmeye çalıştığı şüpheli, sakinleştirici iğne vurularak Özel Harekat polisinin omuzlarında binadan çıkartıldı.

Evi ateşe verip kendisini balkona kitledi: Özel Harekat polisleri sevk edildi - 1

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Kaşlılar Sokak'taki bir apartmanın 9’uncu katında bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen Serkan isimli kişi, öğlen saatlerinde dairesinin balkonundan aşağıya bazı eşyalar attı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Evi ateşe verip kendisini balkona kitledi: Özel Harekat polisleri sevk edildi - 2

Çevredeki vatandaşların ve komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca şüpheliye ulaşmak için uzun süre uğraştı.

Evi ateşe verip kendisini balkona kitledi: Özel Harekat polisleri sevk edildi - 3

Dairenin kapısını açmayan ve kendisini balkona kilitleyen şüpheli, ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna edilemeyince olay yerine Özel Harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evi ateşe verip kendisini balkona kitledi: Özel Harekat polisleri sevk edildi - 4

Vatandaşlar şahsın bir ara daireyi yakmaya çalıştığını iddia etti.

Evi ateşe verip kendisini balkona kitledi: Özel Harekat polisleri sevk edildi - 5

Olay yerine gelen şüphelinin ablası, Özel Harekat polisleri eşliğinde itfaiye aracının asansörü ile apartmanın en üst katına çıkartıldı.

Evi ateşe verip kendisini balkona kitledi: Özel Harekat polisleri sevk edildi - 6

Ablasının uğraşları ile ikna edilen kişi, vurulan sakinleştirici iğnenin ardından Özel Harekat polisinin omzunda apartmandan çıkartılarak kelepçeli olarak ambulansa alındı.

Evi ateşe verip kendisini balkona kitledi: Özel Harekat polisleri sevk edildi - 7
Evi ateşe verip kendisini balkona kitledi: Özel Harekat polisleri sevk edildi - 8
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