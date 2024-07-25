Evi ateşe verip kendisini balkona kitledi: Özel Harekat polisleri sevk edildi
Antalya’nın Kepez ilçesinde bir şüpheli, evi ateşe vererek kendisini balkona kilitledi. 5 saat boyunca ekiplere ekiplerin vazgeçirmeye çalıştığı şüpheli, sakinleştirici iğne vurularak Özel Harekat polisinin omuzlarında binadan çıkartıldı.
Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Kaşlılar Sokak'taki bir apartmanın 9’uncu katında bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen Serkan isimli kişi, öğlen saatlerinde dairesinin balkonundan aşağıya bazı eşyalar attı.