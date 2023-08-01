Evi boşalt tartışmasında kiracılar ev sahibini dövdü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ev sahibi ile kiracıları arasında evi boşaltma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada evin camları kırılırken kiracılar ev sahibini hastanelik etti. İki kiracı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Evi boşalt tartışmasında kiracılar ev sahibini dövdü - 1

Kira artışları ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Hükümetin kira artışlarına yüzde 25 sınır getiren düzenlemeyi bir yıl daha uzatmasına rağmen ev sahipleri ile kiracılar arasında anlaşmazlıklar sürüyor.

İki gün önce Diyarbakır’da bir ev sahibinin, kirayı 10 bin liraya çıkarmayı kabul etmeyen kiracısını, yakınlarıyla birlikte dövmesinin ardından bugün de Zonguldak'tan evi boşaltma nedeniyle kiracıların ev sahibini dövdüğü haberi geldi.

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Evi boşalt tartışmasında kiracılar ev sahibini dövdü - 2

Olay, akşam saatlerinde Sarıkorkmaz Mahallesi Aktaş Kıracı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi Y.Ç. ile kiracıları M.D. ve İ.K. arasında evi boşaltma konusunda tartışma çıktı.

Evi boşalt tartışmasında kiracılar ev sahibini dövdü - 3

Evin içinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavga sırasında evin camları kırılırken kiracıların dövdüğü ev sahibi Y.Ç., kaçarak başka bir evin girişine sığındı.

Evi boşalt tartışmasında kiracılar ev sahibini dövdü - 4

Y.Ç., başına aldığı keser darbesi ile yaralanırken, saldırgan iki kiracı ise ticari taksi ile olay yerinden ayrıldılar. Y.Ç. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Evi boşalt tartışmasında kiracılar ev sahibini dövdü - 5

Olay yerinden kaçan M.D. ve İ.K., polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı. İki şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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