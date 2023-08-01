Evi boşalt tartışmasında kiracılar ev sahibini dövdü

Kira artışları ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Hükümetin kira artışlarına yüzde 25 sınır getiren düzenlemeyi bir yıl daha uzatmasına rağmen ev sahipleri ile kiracılar arasında anlaşmazlıklar sürüyor.

İki gün önce Diyarbakır’da bir ev sahibinin, kirayı 10 bin liraya çıkarmayı kabul etmeyen kiracısını, yakınlarıyla birlikte dövmesinin ardından bugün de Zonguldak'tan evi boşaltma nedeniyle kiracıların ev sahibini dövdüğü haberi geldi.

KİRAYI 10 BİN LİRAYA ÇIKARMAYAN KİRACIYA SİTE ÖNÜNDE SALDIRI