Evi kurşunlandı, dürümcüyü vurdu. İntikam almak için yapmış
07.12.2025 09:51
DHA
İstanbul Kağıthane'de dürümcüye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyen 17 yaşındaki çocuğun, evinin kurşunlanmasından dolayı intikam aldığı ortaya çıktı.
Ortabayır Mahallesi’nde sabaha karşı caddedeki dürümcünün önüne gelen 17 yaşındaki M.E.K., kepengi kapalı olan iş yerine silahlı saldırı düzenledi.
Saldırının ardından Levent istikametine doğru kaçmaya çalışan şüpheliyi polis ekipleri, olayda kullandığı silahla suçüstü yakaladı.
İNTİKAM İÇİN DÜKKANI KURŞUNLADI
Gözaltına alınan M.E.K.'nin polise verdiği ilk ifadede dükkan sahibinin oğlu olan M.T. ile kavga ettiğini, M.T.’nin kendi yaşadığı daireyi kurşunladığını söylediği öğrenildi.
M.E.K.'nin dürümcüye bu nedenle silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.
Hakkında adli işlem başlatılan M.E.K.'nin "Ateşli silahlar kanununa muhalefet", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Mahkemeye çıkarılan M.E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EVE ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Diğer yandan M.T.’nin, M.E.K.’nin Çeliktepe Mahallesi’ndeki evinin çevresinde önce keşif yaptığı ardından da silahlı saldırı düzenlediği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
SALDIRIDAN SONRA EVDEN ÇIKMIŞ
Bir diğer cep telefonu görüntüsünde ise M.T.’nin arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin motosikletle ilerlerken ateş ettiği anlar görülüyor.
Bu saldırının hemen ardından evden çıkan M.E.K.’nin M.T.’nin babasına ait dürümcüye silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.