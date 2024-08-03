Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor (2024 MTA yenilenmiş diri fay haritası)
"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) üzerinden 2024 yılı yenilenmiş diri fay haritasını inceliyor. Deprem bölgesi olan Türkiye'de tam 485 diri fay yer alırken, bazı fay hatları yaşadığımız şehirler ve ilçelerin altından geçiyor. Tam 45 il ve 110 ilçe bu nedenle deprem riski taşıyor. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte 2024 fay hattı sorgulama ekranı.
Türkiye'de deprem riski taşıyan iller ve diri fay hatları, deprem riski taşıyan yerlerde oturup oturmadığını merak eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması ile oturdukları şehir ve ilçelerde deprem riski olup olmadığını kolayca öğrenebiliyor. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte 2024 fay hattı sorgulama ekranı.