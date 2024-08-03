Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor (2024 MTA yenilenmiş diri fay haritası)

"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) üzerinden 2024 yılı yenilenmiş diri fay haritasını inceliyor. Deprem bölgesi olan Türkiye'de tam 485 diri fay yer alırken, bazı fay hatları yaşadığımız şehirler ve ilçelerin altından geçiyor. Tam 45 il ve 110 ilçe bu nedenle deprem riski taşıyor. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte 2024 fay hattı sorgulama ekranı.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor (2024 MTA yenilenmiş diri fay haritası) - 1

Türkiye'de deprem riski taşıyan iller ve diri fay hatları, deprem riski taşıyan yerlerde oturup oturmadığını merak eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması ile oturdukları şehir ve ilçelerde deprem riski olup olmadığını kolayca öğrenebiliyor. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte 2024 fay hattı sorgulama ekranı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor (2024 MTA yenilenmiş diri fay haritası) - 2

DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, fay olarak adlandırılır. Fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor (2024 MTA yenilenmiş diri fay haritası) - 3

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.

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Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor (2024 MTA yenilenmiş diri fay haritası) - 4

FAY HARİTASI 3 ÖLÇEKTE SUNULUYOR

MTA, kurulduğu 1935'ten bugüne kadar deprem jeolojisi ve diri faylar hakkında bilgi üretiyor. MTA'nın 70'lerden itibaren proje bazlı yürüttüğü çalışmaların ürünü ilk Türkiye Diri Fay Haritasını 1992'de yayımladı.

Harita yayımlandığı tarihten itibaren ülkenin aktif tektoniğinin anlaşılması ve deprem tehlikesinin değerlendirilmesine yönelik her türlü bilimsel çalışma ve uygulamalarda temel veri kaynağını oluşturdu.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor (2024 MTA yenilenmiş diri fay haritası) - 5

HANGİ İLLER FAY HATTI ÜZERİNDE?

Diri fay üzerinden bulunan iller, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) üzerinden paylaşılmıştı.

Fay hattında yer alan iller; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat olarak açıklandı.

Harita da yer alan verilere göre, 110 ilçe de fay üzerinde bulunuyor.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor (2024 MTA yenilenmiş diri fay haritası) - 6

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son bulur. Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor (2024 MTA yenilenmiş diri fay haritası) - 7

KUZEY ANADOLU FAY ZONU HER YIL KAYIYOR

Diri faylar üzerindeki deprem hareketliliği sismometreler aracılığıyla takip ediliyor. Bu çalışmalar ülke genelinde Afet Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılıyor.

Ayrıca diri fayların üzerindeki kayma hızları ise Küresel Konumlama Sistemi (GPS) kullanılarak ortaya konuluyor. Bu konu ile ilgili araştırmalar Harita Genel Müdürlüğü ile üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Literatürde yer alan bilgiler ışığında, Türkiye'nin en önemli iki diri fay hattından biri olan Kuzey Anadolu Fay (KAF) Zonu boyunca yıllık kayma hızının yaklaşık 17-25 milimetre, Doğu Anadolu Fay (DAF) Zonunda ise yıllık kayma hızının yaklaşık 10 milimetre değerinde olduğu biliniyor.

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