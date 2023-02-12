Doğu Anadolu fay hattı hangi şehirlerden geçiyor? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (AFAD fay hattı sorgulama)

Doğu Anadolu fay hattı ve fay hattı sorgulama gündemdeki haberler ardından gündeme geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler ardından binlerce kişi, e-Devlet üzerinden evinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorguluyor. Vatandaşlar, AFAD ve e-Devlet aracılığıyla hizmete konulan, Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulayabiliyor.

Doğu Anadolu fay hattı hangi şehirlerden geçiyor? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (AFAD fay hattı sorgulama) - 1

Kahramanmaraş depremleri ve uzmanların uyarıları ardından binlerce kişi, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun yanıtını e-Devlet üzerinden ulaşılabilen "Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması'nda" arıyor.


Doğu Anadolu fay hattı hangi şehirlerden geçiyor? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (AFAD fay hattı sorgulama) - 2

Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.

FAY HATTI SORGULAMA

Doğu Anadolu fay hattı hangi şehirlerden geçiyor? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (AFAD fay hattı sorgulama) - 3

TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI

Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor.

Doğu Anadolu fay hattı hangi şehirlerden geçiyor? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (AFAD fay hattı sorgulama) - 4

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son bulur. Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

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