Evin altından 2 bin yıllık şehir çıktı
Kayseri'de Mimar Sinan'ın evinin bulunduğu sokakta oturan Mustafa Halıcıoğlu, 5 yıl önce tadilatına başladığı evinin altında 200 metre uzunluğunda 2 bin yıllık yer altı şehri buldu. Yetkililer, Kapadokya'daki yer altı şehirlerinin kapatma taşı özelliği, mekanizmaları, yaşam yerleri ve geçişlerin birebir aynısı olduğunu belirtti.
Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde Mimar Sinan'ın evinin bulunduğu sokakta oturan Mustafa Halıcıoğlu, 5 yıl önce evini tadilat ettirmek için çalışmalara başladı.