Evin bahçesine uçan araç köpek kulübesini parçaladı

Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, evin bahçesine uçarak köpek kulübesini parçaladı. Kazada 1 kişi yaralanırken, köpek kulübesindeki hayvan hayatını kaybetti.

Evin bahçesine uçan araç köpek kulübesini parçaladı - 1

Kaza Tokuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yığılca ışıklarından Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan Selim T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yığılca caddesi üzerinde çöp kovasına çarpmasının ardından Ö.U.'ya ait evin bahçesine uçup köpek kulübesini parçaladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Evin bahçesine uçan araç köpek kulübesini parçaladı - 2

Kazada köpek kulübesinin içinde bulunan köpek telef olurken, araç sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.

Evin bahçesine uçan araç köpek kulübesini parçaladı - 3

Sürücü Selim T. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Evin bahçesine uçan araç köpek kulübesini parçaladı - 4
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