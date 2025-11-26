Evin içini gören üst geçit bir metre uzağa yeniden yapılıyor

Üzerinden geçenlerin evlerin içini gördüğü üst geçit, bir metre uzağa yeniden yapılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında, Körfez ilçesi D-100 karayolunda, Yeniyalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlayan yaya üst geçidi inşa edildi.

Üst geçidin Barbaros Mahallesi tarafındaki ayağının indiği noktanın yanındaki Taşyürek Apartmanı'nda yaşayan Taşyürek ailesi, geçidi kullananların evlerinin içini gördüğünü belirterek 2014 yılında yıkılması için mahkemeye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Kocaeli İdare Mahkemesi, konuyu bilirkişiye danıştı.

Bilirkişinin raporunda, dava konusu üst geçitten geçildiğinde evin içinin gözüktüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"- Yaya üst geçidi teknik özellikleri yönünden oldukça fazla eksiklik barındırdığı, güneydeki konutlara yakın geçmesi, sokağın trafik akımını olumsuz etkilemesi, iniş ve çıkışlarının uygun hale getirilerek kullanımına devam edilmesinin kamu yararına daha uygun olacağı, eğer bu yapılamıyorsa kullanımından vazgeçilmesinin maddi ve sosyal yükü olsa da yukarıda anlatılan iki noktadan yaya geçişlerinin devam olunabileceği."