Evinde adım atacak yer kalmadı: Emekli bankacının ilginç hobisi
Ardahan'da yıllardır hobi olarak eşya toplayan emekli bankacı Cengiz Yılmaz'ın evine gelenler, içerisindeki binlerce ürünü görünce büyük şaşkınlık yaşıyor. Yılmaz, oyuncaktan antika eşyalara, tekstil ürünlerinden kırtasiye malzemelerine binlerce ürünü evinde sergiliyor.
İl merkezine bağlı Kaptanpaşa Mahallesi'nde oturan Yılmaz, yıllardır kendisine hediye edilen veya hobi olarak satın aldığı oyuncaktan antika eşyalara, tekstil ürünlerinden kırtasiye malzemelerine binlerce ürünü özenle evine dizdi.