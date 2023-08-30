Evinde otururken vurulan Sultan hayati tehlikeyi atlattı

Diyarbakır’da evinde oturduğu sırada, sokaktan geçen otomobilden ateşlenen silahın yaraladığı Sultan O.’nun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis, silahı ateşleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Evinde otururken vurulan Sultan hayati tehlikeyi atlattı - 1

Diyarbakır’da yaşayan Sultan O., dün gece evinde oturduğu sırada, sokaktan geçen otomobilden ateşlenen kurşunla yaralandı.

Olay, Yenişehir’e bağlı Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi.

Seyir halindeki otomobilden rastgele ateş edildi. Bu sırada evinde oturan Sultan O.’nun başına, kapının penceresini delip giren 2 kurşundan 1’i isabet etti.

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Evinde otururken vurulan Sultan hayati tehlikeyi atlattı - 2

Sultan O. çığlıkla annesinin bulunduğu odaya geçip, başının yandığını söyledi.

Kanlar içindeki kızının başını kontrol eden anne, saçları eline gelince dışarı çıkıp komşulardan yardım istedi.

Evinde otururken vurulan Sultan hayati tehlikeyi atlattı - 3

Sultan O. taksiyle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Evinde otururken vurulan Sultan hayati tehlikeyi atlattı - 4

Tedaviye alınan Sultan O.’ya isabet eden kurşunun kafa derisini kaldırıp, 5 santimetrelik yara oluşturduğu belirlendi.

Evinde otururken vurulan Sultan hayati tehlikeyi atlattı - 5

Sağlık durumu iyi olan Sultan O.'nun, çekilecek MR'ının ardından ameliyata alınıp alınmayacağı kararlaştırılacak.

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