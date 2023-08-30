Evinde otururken vurulan Sultan hayati tehlikeyi atlattı
Diyarbakır’da evinde oturduğu sırada, sokaktan geçen otomobilden ateşlenen silahın yaraladığı Sultan O.’nun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis, silahı ateşleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır’da yaşayan Sultan O., dün gece evinde oturduğu sırada, sokaktan geçen otomobilden ateşlenen kurşunla yaralandı.
Olay, Yenişehir’e bağlı Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi.
Seyir halindeki otomobilden rastgele ateş edildi. Bu sırada evinde oturan Sultan O.’nun başına, kapının penceresini delip giren 2 kurşundan 1’i isabet etti.