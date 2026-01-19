Evinde rahatsızlanan 3,5 aylık bebeğin acı ölümü
19.01.2026 13:27
AA
Siirt'te evinde rahatsızlandığı belirtilen 3,5 aylık bebek, yaşamını yitirdi. Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Siirt'te 3,5 aylık bir bebek, rahatsızlanıp yaşamını yitirdi.
Conkbayır Mahallesi'ndeki evlerinde bebekleri S.K'nin yatağında hareketsiz durduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve giden sağlık ekibince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
S.K'nin cenazesi, hastanedeki otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.