Evine hırsız girdiği şüphesiyle döndü, hırsız eşi ve akrabaları çıktı

Olayla birlikte hem maddi hem manevi zarara uğradığını söyleyen M.T., yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın zarara uğradığını ve yaşadığı süreçle beraber işini de kaybettiğini belirtti. Kamera kayıtlarını polise teslim ettiğini ve kısa sürede olayın çözülmesini temenni eden M.T., uğradığı maddi zararı şöyle belirtti:

"Eve girdiğimde zaten kapı kırıktı ve evimin içinde bulunan bütün eşyaları almışlardı. Aynı zamanda sadece eşyalar değil, evimde 18 tane çeyrek altın, 3 gram altın, tanesi 10 gramdan 2 tane ajda, bilezik ve 50 bin TL çalınmıştır. Ben bu kamera kayıtlarını karakola başvurdum ve en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum."