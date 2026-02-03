Evine hırsız girdiği şüphesiyle döndü, hırsız eşi ve akrabaları çıktı
03.02.2026 12:42
İHA
Konya'ya çalışmaya giden inşaat işçisi. evine hırsız girdiği şüphesiyle Denizli'ye döndü. Kamera kayıtlarını izleyince de hayrete düşen işçi,eşyalarını götüren eşi ve akrabalarından şikayetçi oldu.
Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Alparslan mahallesinde yaşandı. İnşaat işçisi M.T., çalışmak için gittiği Konya'da, komşuları tarafından evine hırsız girdiği üzerine bir ihbar aldı. Aldığı telefonla apar topar Denizli'ye dönen M.T., güvenlik kamerasındaki görüntüleri izleyince hırsızların, eşi ve eşinin akrabaları olduğunu gördü. Kayıtlarda şüphelilerin otomobille eve geldiklerini ve eşyalarını önceden ayarladıkları kamyonete yükleyerek olay yerinden uzaklaştıklarını gören M.T., eşi ve eşinin akrabalarıyla taşınmaya yardım eden tanımadığı kişilerden şikayetçi oldu. M.T.'nin şikayeti üzerine eşi R.T. ile birlikte eşinin kardeşi Y.E., teyzesi H.K., yeğeni A.K., ablası F.K. ve annesi H.E. ile taşınmaya yardım eden kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSINLAR"
Olayla birlikte hem maddi hem manevi zarara uğradığını söyleyen M.T., yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın zarara uğradığını ve yaşadığı süreçle beraber işini de kaybettiğini belirtti. Kamera kayıtlarını polise teslim ettiğini ve kısa sürede olayın çözülmesini temenni eden M.T., uğradığı maddi zararı şöyle belirtti:
"Eve girdiğimde zaten kapı kırıktı ve evimin içinde bulunan bütün eşyaları almışlardı. Aynı zamanda sadece eşyalar değil, evimde 18 tane çeyrek altın, 3 gram altın, tanesi 10 gramdan 2 tane ajda, bilezik ve 50 bin TL çalınmıştır. Ben bu kamera kayıtlarını karakola başvurdum ve en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum."
"1 MİLYON TL'YE YAKIN ZARAR ETTİM"
Olayın yaşanmasından itibaren bir aydır işsiz olduğunu söyleyen M.T., evde sadece ağır beyaz eşyaların bulunduğunu belirtti. Eşi ve ailesi yüzünden yaklaşık 1 milyon TL zarara uğradığını ve şu an için de herhangi bir işte çalışmadığını söyledi. Hırsızların yüzünün kamerada açık bir şekilde göründüğünün altını çizen M.T., “Şahısların en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum” dedi.
Evinin eşi ve akrabaları tarafından boşaltıldığını iddia eden M.T., güvenlik kamerası kayıtlarını polise teslim etti. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, evi boşaltan aile bireyleri otomobille mahalleye geldikleri, bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra eve girerek içeride bulunan çok sayıda eşyayı dışarı çıkarttıkları, ikinci kat balkonundan atıkları bazı eşyaları kamyonete yükledikleri anlar yer aldı.