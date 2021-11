Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor

"ANNEMDEN BABAMDAN FAZLA SEVİYORUM"

Atatürk’ün fotoğrafları ve figürleriyle donattığı evinin her köşesine, hırsızlık olaylarına karşı kamera düzeneği koydurttuğunu belirten Çırak, "Çok eskiden beri hevesim vardı. Bütün evi Atatürk'le doldursunlar yine de doymuyorum. Annemden, babamdan fazla seviyorum onu. Her sabah gelip onun heykelini seviyorum. Korkuyorum onu çalacaklar diye. Sırf bu sevgiden dolayı, çalınmalarına karşı her tarafa kamera koydurdum" dedi.