Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor

Edirne'de yaşayan 83 yaşındaki Mukaddes Kokeralp Çırak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisi nedeniyle yaptırdığı Atatürk heykeli ve fotoğraflarıyla evini adete müzeye çevirdi. Evdeki saatler her zaman 09.05'i gösteriyor. Kokeralp, "Gençlere yalvarıyorum. Atatürk'e karşı saygıları, sevgileri olsun. Atatürk olmasaydı biz bu topraklarımızı kazanamazdık" dedi.

Haberler - DHA 08.11.2021 - 11:08

Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 1

Almanya'dan emekli olduktan sonra 1985 yılında memleketi 'ye dönen 2 çocuk annesi Mukaddes Kokeralp Çırak, yıllardır topladığı fotoğraflarını, Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinin duvarlarına asmaya başladı.

Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 2

Çırak, babasından gördüğü Atatürk sevgisini evinin her köşesine yayarak adeta Atatürk Müzesi kurdu. Son olarak Atatürk'ün sandalyeye oturmuş heykelini yaptırıp evinin baş köşesine koydu.

Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 3

Edirne'deki tüm milli bayramlara bir elinde Türk bayrağı, diğer elinde Atatürk fotoğrafı taşıyarak katılan Çırak, anneannesi ve annesinin Selanik'te Atatürk ile aynı mahallede yaşayıp komşu olduklarını söyledi.

Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 4

"ZÜBEYDE HANIMA KOMŞU ANNE DİYORLARMIŞ"

Annesinin ile Atatürk'ün evi arasında bir ev olduğunu anlatan Çırak şunları kaydetti: "Zübeyde Hanıma komşu anne diyorlarmış, rahmetli Ali Rıza Amcaya da 'dayı' diyorlarmış. Benim dedem de Kazım usta onlara komşu ve kunduracıymış. Babam Makedonyalı, annem Selanikli. Küçüklüğümüzde her bayram her yeri bayraklarla donatırdık. Hepsini çok güzel kutluyorduk. O günleri çok özlüyorum."

Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 5

"ALMANYA'DA FABRİKADA ATATÜRK'Ü ANDIK"

1965 yılında çalışmak üzere gittiği Almanya'da yaşadığı 10 Kasım anısını hiç unutamadığını söyleyen Çırak, "Orada bir fabrikada çalışmaya başladım. Fabrikadaki Alman şefimizin Atatürk'ü çok sevdiğini, onun kitaplarını okuduğunu öğrendik. 9 Kasım'da kendisine gittim ve 'yarın 9'u 5 geçe Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, anmak istiyorum' dedim. 2 dakika saygı duruşu yaptık. O günü hiç unutamam" diye konuştu.

Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 6

Her 10 Kasım'da siyah giyinerek törenlere katıldığını belirten Mukaddes Kokeralp Çırak, "Zafer Bayramı'nda beyaz giyerim, 10 Kasım'da da siyah giyerim. Her 10 Kasım'da içimiz hep yanık oluyor. Elbette biz de onun yanına gideceğiz. Ne mutlu ki Zübeyde Hanım böyle bir evlat yetiştirmiş. Dünyaya saygı duydurmuş kendisini. Gençlere yalvarıyorum. Atatürk'e karşı saygıları, sevgileri olsun. Atatürk olmasaydı biz bu topraklarımızı kazanamazdık" şeklinde konuştu.

Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 7

"ANNEMDEN BABAMDAN FAZLA SEVİYORUM"

Atatürk’ün fotoğrafları ve figürleriyle donattığı evinin her köşesine, hırsızlık olaylarına karşı kamera düzeneği koydurttuğunu belirten Çırak, "Çok eskiden beri hevesim vardı. Bütün evi Atatürk'le doldursunlar yine de doymuyorum. Annemden, babamdan fazla seviyorum onu. Her sabah gelip onun heykelini seviyorum. Korkuyorum onu çalacaklar diye. Sırf bu sevgiden dolayı, çalınmalarına karşı her tarafa kamera koydurdum" dedi.

Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 8
Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 9
Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 10
Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 11
Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 12
Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 13
Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 14
Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 15
Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 16
Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 17
Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 18
Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor - 19

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