Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor

Haberler - DHA 08.11.2021 - 11:08
Çırak, babasından gördüğü Atatürk sevgisini evinin her köşesine yayarak adeta Atatürk Müzesi kurdu. Son olarak Atatürk'ün sandalyeye oturmuş heykelini yaptırıp evinin baş köşesine koydu.
Edirne'deki tüm milli bayramlara bir elinde Türk bayrağı, diğer elinde Atatürk fotoğrafı taşıyarak katılan Çırak, anneannesi ve annesinin Selanik'te Atatürk ile aynı mahallede yaşayıp komşu olduklarını söyledi.
Annesinin ile Atatürk'ün evi arasında bir ev olduğunu anlatan Çırak şunları kaydetti: "Zübeyde Hanıma komşu anne diyorlarmış, rahmetli Ali Rıza Amcaya da 'dayı' diyorlarmış. Benim dedem de Kazım usta onlara komşu ve kunduracıymış. Babam Makedonyalı, annem Selanikli. Küçüklüğümüzde her bayram her yeri bayraklarla donatırdık. Hepsini çok güzel kutluyorduk. O günleri çok özlüyorum."
1965 yılında çalışmak üzere gittiği Almanya'da yaşadığı 10 Kasım anısını hiç unutamadığını söyleyen Çırak, "Orada bir fabrikada çalışmaya başladım. Fabrikadaki Alman şefimizin Atatürk'ü çok sevdiğini, onun kitaplarını okuduğunu öğrendik. 9 Kasım'da kendisine gittim ve 'yarın 9'u 5 geçe Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, anmak istiyorum' dedim. 2 dakika saygı duruşu yaptık. O günü hiç unutamam" diye konuştu.
Her 10 Kasım'da siyah giyinerek törenlere katıldığını belirten Mukaddes Kokeralp Çırak, "Zafer Bayramı'nda beyaz giyerim, 10 Kasım'da da siyah giyerim. Her 10 Kasım'da içimiz hep yanık oluyor. Elbette biz de onun yanına gideceğiz. Ne mutlu ki Zübeyde Hanım böyle bir evlat yetiştirmiş. Dünyaya saygı duydurmuş kendisini. Gençlere yalvarıyorum. Atatürk'e karşı saygıları, sevgileri olsun. Atatürk olmasaydı biz bu topraklarımızı kazanamazdık" şeklinde konuştu.
Atatürk’ün fotoğrafları ve figürleriyle donattığı evinin her köşesine, hırsızlık olaylarına karşı kamera düzeneği koydurttuğunu belirten Çırak, "Çok eskiden beri hevesim vardı. Bütün evi Atatürk'le doldursunlar yine de doymuyorum. Annemden, babamdan fazla seviyorum onu. Her sabah gelip onun heykelini seviyorum. Korkuyorum onu çalacaklar diye. Sırf bu sevgiden dolayı, çalınmalarına karşı her tarafa kamera koydurdum" dedi.