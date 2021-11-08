Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor

Her 10 Kasım'da siyah giyinerek törenlere katıldığını belirten Mukaddes Kokeralp Çırak, "Zafer Bayramı'nda beyaz giyerim, 10 Kasım'da da siyah giyerim. Her 10 Kasım'da içimiz hep yanık oluyor. Elbette biz de onun yanına gideceğiz. Ne mutlu ki Zübeyde Hanım böyle bir evlat yetiştirmiş. Dünyaya saygı duydurmuş kendisini. Gençlere yalvarıyorum. Atatürk'e karşı saygıları, sevgileri olsun. Atatürk olmasaydı biz bu topraklarımızı kazanamazdık" şeklinde konuştu.