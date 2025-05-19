Evini yakıp eşini ve çocuklarını öldüren itfaiyecinin sevgilisinden kan donduran ifade: "Seni uykunda öldürürüm"
Aydın'da evini kundaklayıp eşini ve iki çocuğunu öldüren itfaiyecinin sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı. Kendisinin de tehdit edildiğini söyleyen kadın, "Bana 'seni uykunda öldürürüm, hiçbir otopside çıkarttırmam' dedi." diye konuştu.
Aydın'da Turgay G. isimli itfaiye erinin, evini kundaklayıp eşi ile iki evladını hayattan kopardığı yangında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Olay 18 Mart günü Nazilli ilçesinde yaşanmıştı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay G.'nin evinde yangın çıkmıştı.
Yangında Turgay G.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti.