Evini yakıp eşini ve çocuklarını öldüren itfaiyecinin sevgilisinden kan donduran ifade: "Seni uykunda öldürürüm"

"SENİ UYKUNDA ÖLDÜRÜRÜM"

Turgay G. ile ilişkisi nedeniyle geçmiş zamanda bir kavga yaşadıklarını anlatan F.T., kendisinin de tehdit edildiğini söyledi.

F.T. şunları söyledi:

"Bir defasında kavga ettik. Bana 'Evlenince değişirsen, seni bir gece uykunda öldürürüm. Hiçbir otopside çıkarttırmam' dedi."