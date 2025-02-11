Evinin bahçesinde hobi olarak başladı: Sakarya'da 45 yıldır mesleğini sürdürüyor

Midilli yurt dışından da siparişler aldığını, gönderimin Türkiye'deki merkez üzerinden sağlandığını kaydetti.



Sektörde çırak yetişmemesinden yakınan Midilli, "10 yıldır oğlumla çalışıyoruz. Çıraklık yapmıyorlar, meslek babadan oğula geçiyor. İstanbul'da yetiştirdiğim çıraklar vardı. Şu an başka yerlerde çalışan, bizim yanımızda yetişip sanatsal anlamda bizi geçen arkadaşlarımız da var. Herkesten farklı tasarım uygulamalarından dolayı hayranlıkla izlediğim arkadaşlar var. İşinizi ne kadar iyi yaparsanız o kadar ayakta kalırsınız." diye konuştu.





