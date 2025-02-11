Evinin bahçesinde hobi olarak başladı: Sakarya'da 45 yıldır mesleğini sürdürüyor
Sakarya'da çiçekçilik yapan Erdoğan Midilli, yaklaşık 45 yıllık meslek hayatı boyunca edindiği becerilerle hazırladığı çiçek tasarımlarını müşterilerine ulaştırıyor.
Çiçeklere olan ilgisi dolayısıyla İstanbul'da yaşadığı dönemde evinin bahçesinde hobi olarak farklı çiçekler yetiştiren 58 yaşındaki Midilli, 45 yıl önce iş yeri açarak çiçekçilik sektörüne adım attı.
Şehir yaşantısından sıkılan Midilli, 2018 yılında kardeşlerinin yaşadığı Sakarya'nın Adapazarı ilçesine taşındı.
Erdoğan Midilli, AA muhabirine, çiçekleri çok sevdiğini, çeşit çeşit çiçekleri bahçesinde yetiştirmesinin bu mesleği yapmasına vesile olduğunu söyledi.