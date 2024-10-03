Evinin balkonundan girişteki manavın brandasına düştü
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir kadın, evinin balkonundan düştü. Binanın girişinde bulunan manavın brandasına düşen C.A. isimli kadın ağır yaralandı. Genç kadının düşmeden önce telefonda eşiyle tartıştığı iddia edildi. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.
Bursa’da bir kadın evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.Olay, dün saat 21.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi’nde bulunan 6 katlı binada meydana geldi.