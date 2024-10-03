Evinin balkonundan girişteki manavın brandasına düştü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir kadın, evinin balkonundan düştü. Binanın girişinde bulunan manavın brandasına düşen C.A. isimli kadın ağır yaralandı. Genç kadının düşmeden önce telefonda eşiyle tartıştığı iddia edildi. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Evinin balkonundan girişteki manavın brandasına düştü - 1

Bursa’da bir kadın evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi’nde bulunan 6 katlı binada meydana geldi.

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Evinin balkonundan girişteki manavın brandasına düştü - 2

6’ncı kattaki dairede oturan 27 yaşındaki C.A. isimli kadın, iddiaya göre, telefonda eşi ile tartıştıktan sonra, bilinmeyen nedenle balkondan düştü.

Evinin balkonundan girişteki manavın brandasına düştü - 3

Binanın girişindeki manavın brandasının üzerine düşen kadın ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evinin balkonundan girişteki manavın brandasına düştü - 4

Sağlık görevlilerinin, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıktığı branda üzerinde ilk müdahalesini yaptığı C.A. sedyeyle indirilip, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Evinin balkonundan girişteki manavın brandasına düştü - 5

Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Evinin balkonundan girişteki manavın brandasına düştü - 6
Evinin balkonundan girişteki manavın brandasına düştü - 7
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