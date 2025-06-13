Evinin bir odasını atölyeye dönüştürdü: 3 çocuk annesi başarı hikayesi yazıyor

Şu anda evimin bir odasında kurduğum küçük bir atölyem var. İsmini Gelin Ayşe Atölyesi koydum. Hayalim, bu atölyeyi büyütmek. Kadınlarımız hangi alanda kendini geliştirmek istiyorsa, onlara eğitimler vererek destek olmak istiyorum. Öylece hayattan gelip gitmek olmaz. Bir kadına uzanan el, bir çocuğun başını okşayan el olmak istiyorum. Merdivenin daha ilk basamağındayım. Hayat sadece gelip geçmek değil. Güzellikleri yaşayıp, güzellikleri yaşatmak tek niyetim" dedi.



