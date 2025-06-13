Evinin bir odasını atölyeye dönüştürdü: 3 çocuk annesi başarı hikayesi yazıyor
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe İyi (46), evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek kendi emeğiyle umut dolu bir başarı hikâyesi yazıyor. "Ev hanımıyım" diyerek başladığı yolculukta, bugün terzilikten deri işlemeye, takı tasarımından örgüye kadar birçok alanda üretim yapıyor.
Kendini evde geliştirerek başladığı süreci anlatan Ayşe İyi, el emeğini kazanca dönüştürürken aynı zamanda başka kadınlara da ilham olmak istediğini söyledi.