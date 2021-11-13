Evinin dış cephe mantolaması için 8 bin lira istenince mantolamayı kendi yöntemiyle yaptı

"8 GÜNDE BİTİRDİK"

8 bin liralık mantolamayı 200 liralık çimento ile halleden Karaman kızı ile birlikte gerçekleştirdiği mantolama işleminin 10 günde son bulduğunu dile getirerek “Kızımla beraber yapmaya başlayınca 8 günde tüm evin etrafını bitirdik. İki gün boyunca da vernik çalışması sürdü. Toplamda 10 gün gibi bir süre oldu. Nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ekonomik olarak zorlayacağını düşündüğümden internetten araştırdım. Ailecek yapabileceğimizi düşündük ve bu işe başladık. Sonucunun da güzel olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.