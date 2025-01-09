Evinin her köşesini müzeye dönüştürdü: Kimisini çöplükten buldum kimisini dostlarım getirdi
Giresun’da yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Dizdar, yıllar süren birikimleriyle evini adeta bir müzeye dönüştürdü. Farklı dönemlere ait otantik ve folklorik eşyalarla dekore ettiği ev, misafirlerine zaman yolculuğu yaptıran bir atmosfer sunuyor.
Dizdar’ın evinde eski tarım aletlerinden müzik aletlerine, folklorik kıyafetlerden mutfak eşyalarına kadar pek çok ilginç obje yer alıyor. 30-40 yıl süresince biriktirdiği eşyalarla ilgili konuşan Mustafa Dizdar, “Kimisini maaşımdan para vererek aldım kimisini çöplüklerden topladım kimisini ise dostlarım getirdi. Başlangıçta eşyaları işyerimde sergiliyordum, PTT'den emekli olduktan sonra ise 4 yıl önce hepsini evime yerleştirdim” dedi.