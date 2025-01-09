Evinin her köşesini müzeye dönüştürdü: Kimisini çöplükten buldum kimisini dostlarım getirdi

Dizdar, "Bu eşyalar benim için sıradan hobilerim. Misafirlerim burada farklı bir deneyim yaşıyor ama ben her birini topladıkça çok mutlu oldum. Evimde sergilediğim objeler arasında tarım aletleri, müzik aletleri, çömlekler, değirmen taşları, çarıklar, eski fotoğraf makineleri, hayvan çanları, kama ve kılıçlar gibi yüzlerce tarihi ve kültürel öğe bulunuyor” diye konuştu.



