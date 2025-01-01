Evinin önünde domuz saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı: Avcılar domuzu yakaladı
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde patlayan su borusunu tamir ettiği sırada yaban domuzunun saldırısına uğrayan şahıs ağır yaralandı. Olayın ardından köylülerin talebiyle bir araya gelen avcılar, saldırgan domuzu avladı.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu’nun Çaydüzü köyünde ikamet eden Ali Arslan, evinin su arızasını gidermek için yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanlık alana gitti. Burada kopan su boruları ile uğraşırken aniden karşısına çıkan yaban domuzunun saldırısına uğrayan Ali Arslan, boğuşma sırasında dev domuzla birlikte dereye yuvarlandı.