Evinin önünde domuz saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı: Avcılar domuzu yakaladı

Köylülerin talebi üzerine İnebolu’nun Çaydüzü köyüne giden avcılar, gün boyu yaptıkları arama sonunda akşama doğru olay yeri yakınında dev bir yaban domuzuna rastladı. Domuzun izini süren avcı grubu, korkutucu görüntüsü olan yaban domuzunu avladı.

Avlanan yaban domuzuyla ilgili konuşan avcı grubu, “Çaydüzü kasabının işi bitirildi. Usta avcılar grubu olarak akşam saatlerine kadar uğraşma sonucu yaban domuzu ele geçirildi. Tekrar tekrar düşünün avcıları şikayet ederken. Güzel tekleme oldu. Çaydüzü rahat bir nefes aldı. Skor 1 domuz ama 10 domuza bedel. Herkesin ayağına sağlık” şeklinde sosyal medyada paylaşımda bulundular.