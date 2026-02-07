Evleneceklere karşılıksız 40 bin lira! İBB evlilik desteği 30 binden 40 bine yükseldi, üç şart var

SEDEP başvurusu var veya aile bireyi olarak ekli ise kayıt alınabilecek mi?

- Geçim sofra destek başvurusu olması evlilik etiketine başvurusuna engel değildir. Eğer Evlilik etiketi altında kendisinin başvurusu ya da partner olarak kaydı var ise yeni başvuru yapmasına izin verilmemektedir.

Başvuran kişinin T.C. vatandaşı ancak eşinin Yabancı Uyruklu veya Geçici Koruma Altında olduğu durumlarda başvuru yapılabilecek mi?

- Yabancı uyruklu vatandaşların partner olarak da kaydı alınamamaktadır.

Kısa süre önce boşanmış ve tekrar aynı kişi ile evlenmek için nikah tarihi almış vatandaşlar başvuru yapabilecek mi?

- Başvuru yaptığı tarihte medeni durumu bekar ise başvuru yapabilir. Başvuruya engel bir durum bulunmamaktadır.