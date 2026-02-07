Evlenme vaadiyle görüştüğü kadın evli çıktı. 350 bin TL dolandırıldı

Bayraktar, kadının çeşitli nedenlerle kendisinden düzenli olarak para istediğini anlattı. Kadının “Annem hasta ameliyat olması gerekiyor”, “Kanser hastasıyım, akıllı ilaç almam lazım” ve “Çocuğumun okulunu değiştiriyorum, para lazım” gibi nedenlerinin ardından kendisinin de ayrı ayrı 20 bin, 50 bin, 30 bin, 15 bin, 70 bin civarında paralar gönderdiğini söyledi. Anlatmaya devam eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Ben kendisine paraları gönderiyorken 'borç olarak gönderiyorum' olarak yazdım. Bana ‘Neden borç olarak veriyorsun’ diye sordu. Ben de ‘Evlenirsek geri ödemene gerek yok, eğer evlenmezsek geri ödersin’ dedim. Kendisi güvenlik görevlisi olduğunu ve kadın sığınma evinde çalıştığını söyledi. Bu kadın sürekli benden talep etti. Annesinin ve kendisinin hastalığından dolayı sürekli beni oyaladı."

ŞİKAYETÇİ OLDU

Dilek isimli kadının dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra polis merkezine başvuran Bayraktar, şikayetçi olduktan sonra kadının aslında evli ve iki çocuk annesi olduğunu öğrendiğini belirtti. Gerekli yerlere şikayetlerde bulunan Bayraktar, gerekirse Adalet Bakanlığı'na gideceğim" dedi.