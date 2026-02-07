Evlenme vaadiyle görüştüğü kadın evli çıktı. 350 bin TL dolandırıldı
07.02.2026 14:42
İHA
Samsun'da bir tır şoförü sosyal medyada tanıştığı ve evlenme vaadinde bulunduğunu öne sürdüğü kadının, hastalık ve çeşitli gerekçelerle kendisinden yaklaşık 350 bin TL aldığı iddiasıyla polis merkezine şikâyette bulundu.
Alınan bilgiye göre Muzaffer Bayraktar, geçen yıl Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çalıştığı dönemde soayal medya üzerinden Dilek isimli bir kadınla iletişime geçti. Bayraktar, iletişimlerinin devam ettiği süreçte 6 ay boyunca çeşitli gerekçelerle kendisinden para isteyen kadına; 20 bin, 30 bin, 40 bin TL tutarlarında toplamda 350 bin TL tutarında para gönderdi. Daha sonra evlenme vaadiyle görüştüğü kadının kendisiyle evlenmeyeceğini ve dolandırılmış olabileceğini düşünen Bayraktar, polis merkezine kadın hakkında şikayette bulundu.
"YÜZÜK ALMAMIZ LAZIM"
Olayı anlatan Bayraktar, Dilek isimli kadının sosyal medya üzerinden kendisine ulaşmasıyla görüşmeye başladıklarını ve kadının kendisine anlattıklarını şöyle ifade etti:
”Kendisinin eşinin depremde vefat ettiğini, bir tane kızı olduğunu, kızı ile birlikte yaşadığını ve evlilik düşündüğünü söyledi. Bir hafta telefonla konuştuk. Kendisinin yanına gittim kızıyla birlikte yanıma geldi. Bir kafede oturduk ve tanıştık. Bana ailesinin ciddi olduğumuzu düşünmesi için yüzük almam gerektiğini söyledi. 25 bin TL değerinde kendisine bir yüzük aldırdı. Yüzük parasının yarısını IBAN'dan attım, diğer yarısını da peşin verdim. Bu şekilde konuşmalarımız devam etti."
"BENİ SÜREKLİ OYALADI"
Bayraktar, kadının çeşitli nedenlerle kendisinden düzenli olarak para istediğini anlattı. Kadının “Annem hasta ameliyat olması gerekiyor”, “Kanser hastasıyım, akıllı ilaç almam lazım” ve “Çocuğumun okulunu değiştiriyorum, para lazım” gibi nedenlerinin ardından kendisinin de ayrı ayrı 20 bin, 50 bin, 30 bin, 15 bin, 70 bin civarında paralar gönderdiğini söyledi. Anlatmaya devam eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Ben kendisine paraları gönderiyorken 'borç olarak gönderiyorum' olarak yazdım. Bana ‘Neden borç olarak veriyorsun’ diye sordu. Ben de ‘Evlenirsek geri ödemene gerek yok, eğer evlenmezsek geri ödersin’ dedim. Kendisi güvenlik görevlisi olduğunu ve kadın sığınma evinde çalıştığını söyledi. Bu kadın sürekli benden talep etti. Annesinin ve kendisinin hastalığından dolayı sürekli beni oyaladı."
ŞİKAYETÇİ OLDU
Dilek isimli kadının dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra polis merkezine başvuran Bayraktar, şikayetçi olduktan sonra kadının aslında evli ve iki çocuk annesi olduğunu öğrendiğini belirtti. Gerekli yerlere şikayetlerde bulunan Bayraktar, gerekirse Adalet Bakanlığı'na gideceğim" dedi.