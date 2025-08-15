Evlerden tarihi eserleri çalıp mobilya mağazasına satışa koymuşlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi evlerden çalınan tarihi eserler bir mobilya dekorasyon mağazasından çıktı. Roma, Osmanlı ve Selçuk dönemlerine ait çok sayda malzeme görüntülendi.

Eski Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, Manavgat'taki bir mobilya dekorasyon firmasının merkezi ile ilçede başka bir adreste bulunan deposunda çok sayıda tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine adrese gidip inceleme yaptı.

Karabayram, iş yerinde bulunan Roma dönemine ait bin 500 yıllık sütun başlıkları ve özel işlenmiş taşlar, Akseki bölgesindeki tarihi evlerden yağmalandığı değerlendirilen çok sayıda Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait evlere ait kapı, pencere, dolap, kilim gibi tarihi niteliği bulunan malzemeleri görüntüledi.

Tarihi eserler; Akseki, Ormana, İbradı ve Sarıhacılar bölgelerinde, sahipleri başka şehirde yaşayan tarihi evlerden yağmalandığı değerlendirildi.

ESERLERE EL KONULDU

Cemil Karabayram'ın ihbarı sonrasında yapılan operasyonla tüm tarihi eserlere el konulurken iş yeri yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Side Arkeoloji Müzesi'ne götürülen eserler arasında çok sayıda tarihi eve ait kapı, pencere, dolap ve diğer iç malzemelerin yanı sıra, 15'inci yüzyıla kadar dayanan ve sedir ağacından oyma yapılmış külahlı ocak başlığı olduğu görüldü.

Çok sayıda 300-400 yıllık kök boyalı dolapların yanı sıra, duvarlarda o dönemlere ait çok nitelikli kilimler asılı iş yerinde, Roma dönemine ait 1500 yıllık olduğu belirtilen sütun başlıkları da bulundu.

