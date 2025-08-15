Evlerden tarihi eserleri çalıp mobilya mağazasına satışa koymuşlar

Eski Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, Manavgat'taki bir mobilya dekorasyon firmasının merkezi ile ilçede başka bir adreste bulunan deposunda çok sayıda tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine adrese gidip inceleme yaptı.

Karabayram, iş yerinde bulunan Roma dönemine ait bin 500 yıllık sütun başlıkları ve özel işlenmiş taşlar, Akseki bölgesindeki tarihi evlerden yağmalandığı değerlendirilen çok sayıda Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait evlere ait kapı, pencere, dolap, kilim gibi tarihi niteliği bulunan malzemeleri görüntüledi.