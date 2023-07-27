Evlere giren maymun yakalandı, küçük kız gözyaşı döktü | “Şakir’i götürmeyin”

“EKİPLER KOMŞULARIN EVİNE BAKIYORDU, BENİM EVİMDEN ÇIKTI”

Maymunun yakalandığı evin sahibi Basri Güleç, “Komşuların evlerine baktılar. Benim de akşam haberim oldu. Ailem eve çıkıp baktıklarında gördüler. Oğlum video attı bana. Evde herhangi bir zarar yok da mutfak dolaplarını batırmış hep. Zararlı mıdır, hastalıklı mıdır? İlaçlanması gerekiyor. İçeride görünce korkmadım. Hayvanseverim ben. Evde meyve de verdik.” dedi.