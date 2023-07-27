Evlere giren maymun yakalandı, küçük kız gözyaşı döktü | “Şakir’i götürmeyin”

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir maymun 5 gündür evlere giriyor. Mahallelinin meyve vererek beslediği maymun, bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalandı. Mahallede yaşayan 10 yaşındaki Sümeyye, maymunun gidişi sırasında gözyaşlarını tutamadı. Küçük Sümeyye, “İsmini 'Şakir' koymuştum. Şakir'i neden götürdüler? Ben onu çok sevdim.” dedi.

Evlere giren maymun yakalandı, küçük kız gözyaşı döktü | “Şakir’i götürmeyin” - 1

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayanlar, 5 gündür evlerine giren ve meyve vererek besledikleri maymunu yakalayamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Evlere giren maymun yakalandı, küçük kız gözyaşı döktü | “Şakir’i götürmeyin” - 2

İhbarla bölgeye sevk edilen, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü, itfaiye, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, ev ev dolaşarak maymunu aradı.

Evlere giren maymun yakalandı, küçük kız gözyaşı döktü | “Şakir’i götürmeyin” - 3

Yeri belirlenen maymun yakalanarak, Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Evlere giren maymun yakalandı, küçük kız gözyaşı döktü | “Şakir’i götürmeyin” - 4

“EKİPLER KOMŞULARIN EVİNE BAKIYORDU, BENİM EVİMDEN ÇIKTI”

Maymunun yakalandığı evin sahibi Basri Güleç, “Komşuların evlerine baktılar. Benim de akşam haberim oldu. Ailem eve çıkıp baktıklarında gördüler. Oğlum video attı bana. Evde herhangi bir zarar yok da mutfak dolaplarını batırmış hep. Zararlı mıdır, hastalıklı mıdır? İlaçlanması gerekiyor. İçeride görünce korkmadım. Hayvanseverim ben. Evde meyve de verdik.” dedi.

Evlere giren maymun yakalandı, küçük kız gözyaşı döktü | “Şakir’i götürmeyin” - 5

“ŞAKİR” GİDİNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Basri Güleç’in kızı Sümeyye Güleç, maymunun yakalanarak götürülmesi üzerine gözyaşlarını tutamadı. Maymuna “Şakir” ismini veren küçük kız, “İsmini ‘Şakir’ koymuştum. Ben onu besledim. Şakir’i neden götürdüler ki? Ben onu çok sevdim.” dedi.

Evlere giren maymun yakalandı, küçük kız gözyaşı döktü | “Şakir’i götürmeyin” - 6

SATIŞI VE SAHİPLENİLMESİ YASAK

Yetkililer, satışı ve sahiplenilmesi yasak olan maymunun, nereden geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Evlere giren maymun yakalandı, küçük kız gözyaşı döktü | “Şakir’i götürmeyin” - 7
Evlere giren maymun yakalandı, küçük kız gözyaşı döktü | “Şakir’i götürmeyin” - 8
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