Evlere giren maymun yakalandı, küçük kız gözyaşı döktü | “Şakir’i götürmeyin”
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir maymun 5 gündür evlere giriyor. Mahallelinin meyve vererek beslediği maymun, bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalandı. Mahallede yaşayan 10 yaşındaki Sümeyye, maymunun gidişi sırasında gözyaşlarını tutamadı. Küçük Sümeyye, “İsmini 'Şakir' koymuştum. Şakir'i neden götürdüler? Ben onu çok sevdim.” dedi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayanlar, 5 gündür evlerine giren ve meyve vererek besledikleri maymunu yakalayamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.