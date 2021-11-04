Evleri 1 haftada 5 kez yandı

Kurusaray köyü Muhtarı Mehmet Abdaloğlu ise yangınların nedeninin bilinmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu olayı kimsenin mantığı almıyor. Yangın ile ilgili bir kimseden şüphe edebilmek için çekyatın üst kısmından yanması lazım ama çekyat altından yandı. Yangın önce odada, daha sonra ahır ve samanlıkta çıktı. Bu ailenin düşmanı yok, dolayısıyla kimseden şüphelenmiyorum. Evlerinde bu yangınları çıkaracak yaramaz bir çocuk, alzaymır hastası veya dengesiz bir insan da yok."