Evlerini ilaçlatan aile hastanelik oldu

23.12.2025 16:13

DHA

İstanbul Beyoğlu'nda 5 kişilik aile, evlerine ilaçlama yaptırdıktan sonra kusma ve kaşıntı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Bir zehirlenme vakası da Beyoğlu'ndan geldi.

 

Hacıahmet Mahallesi’nde İsmet K. bir gün önce bir firmayla anlaşarak evinde ilaçlama yaptırdı.

Evlerini ilaçlatan aile hastanelik oldu
İlaçlamanın ardından 3 çocuğu ve eşiyle eve giren İsmet K., evi havalandırdı. Ardından aile dairede temizlik yaptı.

 

Temizliğin ardından gece saatlerinde aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayeti başladı. Baba İsmet K.’nın ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Evlerini ilaçlatan aile hastanelik oldu
Evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

AFAD EKİBİ EVDE İNCELEME YAPTI
AFAD EKİBİ EVDE İNCELEME YAPTI

Diğer yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri koruyucu kıyafet giyerek binada ve dairede inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen numunelerin incelenmek üzere götürüldüğü öğrenildi.

 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.