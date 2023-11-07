EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI: Yeni evleneceklere faizsiz kredi başvurusu ne zaman? 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler?
Yeni evleneceklere faizsiz kredi başvurusu bir çok kişinin gündeminde yer alıyor. Evlenecek gençlere iki yıl geri ödemesiz kredi verilmesini içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi geçen hafta TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. Düzenlemeye göre yeni evleneceklere 48 ay vadeli kredi verilecek. Peki, evleneceklere faizsiz kredi başvurusu ne zaman? 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler?
Yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz evlilik kredisi için geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz kredi imkanı sunulacağını açıklamıştı. 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu. İşte, 150 bin TL evlilik kredisi hakkında bilgiler...