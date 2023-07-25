Evlilik kredisi başvurusu başladı mı? 2023 evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte son güncel detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim vaadi kapsamında, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." demişiti. Seçimlerin tamamlanması ve ekonomi alanında pek çok gelişmenin yaşanması ile bu kez evlilik kredisi gündem oldu. Peki, evlilik kredisi başvurusu başladı mı?
Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıklamıştı. Gözler evlilik kredisi başvurularına çevrildi. İşte, evleneceklere 150 bin lira faizsiz kredinin detayları...