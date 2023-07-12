Evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? Evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredinin detayları
Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıklamıştı. Gözler evlilik kredisi başvurularına çevrildi. Peki, evlilik kredisi ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim vaadi kapsamında, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." demişiti. Seçimlerin tamamlanması ve ekonomi alanında pek çok gelişmenin yaşanması ile bu kez evlilik kredisi gündem oldu. İşte, evleneceklere 150 lira faizsiz kredinin detayları...