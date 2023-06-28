Evlilik kredisi ne zaman verilecek? 150 bin TL evlilik kredisi uygulamasında son durum
Evlilik kredisi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisinin başvuru tarihi ve şartları gibi detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi olarak açıklanan evlilik kredisinin ayrıntıları son günlerde yoğun şekilde araştırma konusu oldu. Peki, faizsiz evlik kredisi ne zaman verilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Seçimlerin geride kalmasıyla söz konusu kredinin ne zaman uygulamaya başlanacağı merak konusu oldu. İşte, 150 bin lira evlilik kredisinde son gelişmeler...