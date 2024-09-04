Evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan Tuğba intihar mı etti?

Eskişehir'de evliliğinin 1'inci yıl dönümünde, otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç’un cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Tuğba hemşirenin dün gözaltına alınan eşi A.K. ise bu sabah serbest bırakıldı. A.K'nin sorgusunda, eşinin yaşadığı uyku sorunu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi. Koç'un otopsisinde, intihar ettiğine ilişkin emarelerin tespit edildiği öğrenildi.

Evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan Tuğba intihar mı etti? - 1

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628'inci Sokak'taki TOKİ Konutları otoparkında kadın cinayeti meydana geldi.

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Evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan Tuğba intihar mı etti? - 2

Otoparkta park halindeki otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan kadını görenler, polise haber verdi.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada isminin Tuğba Koç olduğu belirlenen kadının, boğazının kesilmesi sonucu öldüğü tespit edildi.

Evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan Tuğba intihar mı etti? - 3

Olay Yeri İnceleme ekibi ve savcının incelemelerinin ardından, Tuğba Koç’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan Tuğba intihar mı etti? - 4

Aynı hastanede hemşire olan Tuğba Koç’un, A.K. ile geçen yıl 3 Eylül’de evlendikleri ve evliliklerinin 1’inci yıl dönümü olduğu belirtildi.

Evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan Tuğba intihar mı etti? - 5

ALPU’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Tuğba hemşirenin cenazesi, bu sabah hastane morgundan ailesi tarafından teslim alındı. Hastane bahçesinde yapılacağı duyurulan tören, ailenin isteğiyle iptal edilirken, cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Alpu ilçesine götürüldü.

Evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan Tuğba intihar mı etti? - 6

Tuğba Koç, Alapınar Mahalle Camisi’nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazıyla mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan Tuğba intihar mı etti? - 7

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Tuğba Koç’un eşi A.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen A.K, cumhuriyet savcılığınca sorgulandı.

Evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan Tuğba intihar mı etti? - 8

BUNALIMA GİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

A.K'nin sorgusunda, eşinin yaşadığı uyku sorunu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.

Evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan Tuğba intihar mı etti? - 9

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan Tuğba intihar mı etti? - 10

OTOPSİ RAPORU

Öte yandan Tuğba Koç'un Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsisinde, intihar ettiğine ilişkin emarelerin tespit edildiği öğrenildi.

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