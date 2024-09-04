Evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan Tuğba intihar mı etti?
Eskişehir'de evliliğinin 1'inci yıl dönümünde, otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç’un cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Tuğba hemşirenin dün gözaltına alınan eşi A.K. ise bu sabah serbest bırakıldı. A.K'nin sorgusunda, eşinin yaşadığı uyku sorunu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi. Koç'un otopsisinde, intihar ettiğine ilişkin emarelerin tespit edildiği öğrenildi.
Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628'inci Sokak'taki TOKİ Konutları otoparkında kadın cinayeti meydana geldi.