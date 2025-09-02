Evlilik yıldönümünde kabusu yaşadı

"UNUTAMAYACAĞIM BİR AN OLDU"

Aynı zamanda fitness eğitmeni olan İrem Karatutlu, iki bacağını birden en mutlu gününde kaybettiğini söyledi.

Yaşadığı anları anlatan Karatutlu, her şeyin bir anda olduğunu ve gözünü açtığında kendisini TIR’ın altında bulduğunu belirterek, "TIR, yaklaşık 600 metre kadar beni sürükledi. Gözümü açtığımda bacaklarım TIR’ın altında kalmıştı. 3 hafta süren tedavimin ardından taburcu olup evime geldim. Evlilik yıldönümüm unutamayacağım bir an oldu ve cehenneme döndü." diye konuştu.