Evlilik yıldönümünde kabusu yaşadı

KUTLAMA ACIYLA BİTTİ
Aynı zamanda motor tutkunu olan çift, 26 Temmuz’da evliliklerinin birinci yıldönümünü arkadaşlarıyla birlikte kutlamak için Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen motosiklet festivaline gitti.
Karatutlu çifti ve arkadaşları festivalde eğlendikten sonra Kahramanmaraş’a dönerken motosikletleri arızalandı. Motosikletlerini emniyet şeridine çekip arızayı gidermeye çalışan çiftin yanlarına yardım etmek için bir çekici durdu.
Kısa süre sonra da şoförünün kontrolünü yitirdiği bir TIR, yol kenarındaki çekici ve araçlar ile birlikte eski Kahramanmaraş Barosu Başkanı Mehmet Karaaslan ve İrem Karatutlu’ya çarptı.