Evlilik yıldönümünde kabusu yaşadı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evlilik yıldönümü kutlamasına giden çift, kabusu yaşadı. Fitness eğitmeni İrem Karatutlu, TIR’ın çarpması sonucu bacaklarını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Kadir ile İrem Karatutlu, 26 Temmuz 2024’te evlendi.

KUTLAMA ACIYLA BİTTİ

Aynı zamanda motor tutkunu olan çift, 26 Temmuz’da evliliklerinin birinci yıldönümünü arkadaşlarıyla birlikte kutlamak için Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen motosiklet festivaline gitti.

Karatutlu çifti ve arkadaşları festivalde eğlendikten sonra Kahramanmaraş’a dönerken motosikletleri arızalandı. Motosikletlerini emniyet şeridine çekip arızayı gidermeye çalışan çiftin yanlarına yardım etmek için bir çekici durdu.

Kısa süre sonra da şoförünün kontrolünü yitirdiği bir TIR, yol kenarındaki çekici ve araçlar ile birlikte eski Kahramanmaraş Barosu Başkanı Mehmet Karaaslan ve İrem Karatutlu’ya çarptı.

Kazada TIR’ın altında kalan İrem Karatutlu, iki bacağını kaybetti.

"UNUTAMAYACAĞIM BİR AN OLDU"

Aynı zamanda fitness eğitmeni olan İrem Karatutlu, iki bacağını birden en mutlu gününde kaybettiğini söyledi.

Yaşadığı anları anlatan Karatutlu, her şeyin bir anda olduğunu ve gözünü açtığında kendisini TIR’ın altında bulduğunu belirterek, "TIR, yaklaşık 600 metre kadar beni sürükledi. Gözümü açtığımda bacaklarım TIR’ın altında kalmıştı. 3 hafta süren tedavimin ardından taburcu olup evime geldim. Evlilik yıldönümüm unutamayacağım bir an oldu ve cehenneme döndü." diye konuştu.

İrem Karatutlu, 8 yıldır eğitmenliği yaptığını, bundan sonra hayatına protezlerle devam edeceğini ifade etti.

"İKİ AYAĞININ KOPTUĞUNUNU GÖRÜNCE MAHVOLDUM"

Kadir Karatutlu ise evlilik yıldönümünde meydana gelen kazada eşinin bacaklarını kaybettiği için çok üzüntülü olduğunu vurgulayarak "Eşimin yaşadığını görünce mutlu oldum ama iki ayağının koptuğunu görünce mahvoldum. Evlilik yıldönümümüz maalesef acıyla bitti." dedi.

